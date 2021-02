So feiern wir heute den Tag der Liebe

Viele Paare verbringen den Tag zu Hause mit Essen, Sex und Filmschauen.

Liebe. Heute ist der Tag der Liebe. 63 Prozent der Österreicher finden den Valentinstag romantisch. 46 Prozent bezeichnen den Tag der Liebe sogar als wundervoll. Das besagt eine Studie von marketagent, die 550 Menschen befragte. Jeder Vierte hat sich den Tag für die Liebe reserviert.

50 Prozent der Befragten glauben, dass Paare den Valentinstag brauchen, um ihrer Beziehung wieder mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Gemütliches Beisammensein zu Hause steht zur Corona-Zeit hoch im Kurs, das haben sich 25 % vorgenommen. Überraschend: Gemeinsam etwas zu Kochen ist heute gleich beliebt wie Sex (jeweils 11 % wollen das tun). 10 Prozent freuen sich auf einen gemeinsamen Filmabend. Rund 7 Prozent planen ein Candlelight-Dinner.

Blumen, Liebesbrief und Schokolade beliebt

Geschenk. Auch in diesem Jahr werden die Liebsten wieder beschenkt. 72 Euro gaben die Österreicher durchschnittlich für ein Valentinstagsgeschenk aus. Es schenken deutlich mehr Mäünner (46 %) als Frauen (34 %). Aber auch andere Verwandte werden berücksichtigt. 13 Prozent wollen beispielsweise ihre Mutter beschenken, 1,5 Prozent sogar die Oma.Laut einer weiteren Befragung (Mastercard Love Index) befinden sich die Ausgaben für den Valentinstag auf einem Allzeithoch. Rund 24 Prozent geben mehr aus als je zuvor.

Blumen. Das beliebsteste Geschenk bleiben auch in diesem Jahr Blumen (29 %), danach folgen Liebensbriefe (19,8 %). Auch Schokolade oder Süßigkeiten liegen mit 19 Prozent weiter im Trend.

Das Kaufverhalten der Österreicher passt sich laut Mastercard Love Index aber der Pandemie an. Rund 44 Prozent kaufen in diesem Jahr lokal ein, um den regionalen Handel zu stärken. Ein neuer Trend ist auch der Internet-Kauf. 33 Prozent haben sich für einen Online-Kauf entschieden. Die Partnersuche im Internet hat sich im letzten Jahr gelohnt. Rund 21 Prozent der Befragten fanden eine neue Beziehung und können mit dieser heute den Tag genießen.

"Gourmet-Menü für zu Hause als Valentins-Hit"

Star-Koch Mörwald über das Valentintagsessen.

ÖSTERREICH: Wie kommen die Menschen an ihr Valentinstags-Essen?



Mörwald: Am besten in einem Restaurant zum Abholen. Wir bieten zum Beispiel ein 6-Gänge-„St. Valentin“-Menü an, mit Tuna Crispy Rolls, Soupe „La Carotte“ und Entrecote Double.

ÖSTERREICH: Kommt das Menü zum Valentinstag gut an?



Mörwald: Es läuft gut bei uns. Sehr viele Gäste holten am Samstag ihr 6-Gänge-Valentinstagsmenü ab. Es ist in diesem Jahr einfach alles ein bisschen anders. Wichtig ist, dass es schmeckt.

»Rote Rosen und Frühlingsblumen sehr beliebt«

Elisabeth Dorner vom Blumengeschäft Creativfloristik.

ÖSTERREICH: Welche Blumen sind in diesem Jahr besonders beliebt?



Dorner: Natürlich die roten Rosen wie immer, aber auch Frühlingsblumen wie Ranunkel oder Tulpen werden gerne gekauft.

ÖSTERREICH: Was ist in diesem Jahr anders?



Dorner: Natürlich die Abstandsregeln, aber auch die Kälte. Wir müssen die Blumen doppelt einpacken, damit sie den Transport überstehen.