Operationen wegen Corona verschoben: Wien, Tirol und Kärnten
Alarmierende Studie

So lange muss man wirklich auf OP-Termin warten

11.11.25, 09:07 | Aktualisiert: 11.11.25, 11:52
Neue OP-Wartezeiten-Studie zeigt: In 7 von 10 Kategorien wartet man länger als 4 Monate auf einen Termin. 

In der Debatte um lange Wartezeiten um einen OP-Termin sorgt nun eine Studie von krankenversichern.at für neue Aufregung. Demnach muss man in Österreich in sieben von zehn Kategorien länger als vier Monate auf einen Operationstermin warten.

Grundlage für die Studie sind dabei 525 Terminrückmeldungen aus öffentlichen Spitalsambulanzen, erhoben zwischen Ende September und Anfang November. Besonders lange Wartezeiten wurden bei Knie- und HNO-Eingriffen festgestellt, mit einer Wartezeit von 30 Wochen. Gründe dafür sind: Begrenzte OP-Kapazitäten durch Personalmangel & Nachwirkungen der Covid-19-Pandemie.

Warten auf OP
Ergebnis im Detail

Am längsten warten Patienten auf Eingriffe am Knie und im Hals-Nasen-Ohren-Bereich – beide mit einem Median von 30 Wochen, also rund 7 Monaten Wartezeit. Nur knapp darunter liegen Hüftoperationen mit 27 Wochen. Auch Eingriffe in der Urologie (22 Wochen) und bei Augeneingriffen (21 Wochen) liegen klar über der 4-Monats-Marke. Am kürzesten fällt die Wartezeit bei Handoperationen aus – hier beträgt der Median 9 Wochen.

Auffallend sind auch regionale Unterschiede. Während man in Wien im Median maximal 24 Wochen auf einen OP-Termin warten muss, sind es in der Steiermark 60 Wochen. Auf eine Augen-Operation muss man hier also im Durchschnitt mehr als ein Jahr warten.

