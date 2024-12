So schützen sie ihren Hund zu Silvester

Silvesterfeuerwerk ist für die einen das Schönste, für die anderen die Hölle. Vor allem Hunde leiden unter den lauten Böllern.

An Silvester leiden Hunde häufiger an Stresssymptomen als Katzen. Die Symptome variieren dabei von Verstecken, Appetitlosigkeit, verstärktem Misstrauen bis hin zu aggressivem Verhalten. In einigen Fällen laufen die Tiere sogar davon. Um das zu vermeiden, hier einige Tipps, wie Ihr Hund eine ruhige Silvesternacht haben kann.

Ruhige Spaziergänge

Sie sollten sich vor dem großen Böllern ruhige Orte suchen, um dort ungestört mit Ihrem Tier spazieren zu können. In Städten gibt es ruhigere und lautere Gegenden. Machen Sie mit Ihrem Hund vor Silvester regelmäßig in den ruhigeren Gegenden Spaziergänge, um ihn an den neuen Ort zu gewöhnen. Zu Silvester können Sie dann dort ausweichen.

Umzäunte Hundeauslaufflächen sind auch eine gute Alternative zu Gassi gehen. Vor allem für Besitzer, die ihren Hund ohne Leine laufen lassen, ist das eine gute Lösung, da der Hund nicht davonlaufen kann und somit sicher ist.

Im öffentlichen Raum sollten Sie dafür lieber auf die Leine setzen, auch wenn Ihr Hund im Alltag anderes gewohnt ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass er sich bei einem plötzlichen lauten Knall erschreckt und weglaufen will, ist ziemlich groß.

Allgemein sollten Sie früh am Silvesterabend Ihren letzten Spaziergang unternehmen, da Richtung Mitternacht immer mehr Feuerwerk gezündet wird.

Wenn Sie die Möglichkeit haben, ist es ratsam, mit Ihrem vierbeinigen Freund zu Silvester in ruhigeren Regionen zu verreisen. Dadurch können Ihr Hund und Sie entspannen und den Abend genießen.

Sicherheit geben

Nicht jeder kann an Silvester verreisen. Um Ihrem Hund zu Hause einen stressfreien Abend zu bieten, ist das Wichtigste, dass Sie ihn nicht alleine lassen und selbst ruhig bleiben. Ihr Hund wird sich nach Ihnen orientieren.

Bieten Sie Ihrem Hund einen ruhigen Rückzugsort. Alleine in ein Zimmer einsperren ist dabei ein großes No-Go. Am besten sind Hundekennel dafür. Mit einer Decke abgedeckt, bietet dies einen idealen Rückzugsort für Ihren vierbeinigen Freund. Platzieren Sie die Hundekennel so, dass Ihr Hund immer Sie und Ihre Familie sehen kann.

Manche Besitzer nutzen auch Medikamente, um ihre Hunde zu beruhigen. Aber Vorsicht ist geboten, da diese auch das Gegenteil bewirken können und Ihren vierbeinigen Freund noch mehr stressen können.