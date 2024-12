Nehammer tanzt Walzer, bei Bures knallen die Korken

Österreichs Politikerinnen und Politiker rutschen auch heuer wieder auf unterschiedlichste Art ins neue Jahr. Während etwa Kanzler Nehammer tanzt, versucht Ministerin Raab, nicht einzuschlafen. oe24 hat den Überblick:

■ Bundespräsident Alexander Van der Bellen feiert Silvester mit Freunden daheim. "Am nächsten Tag steht dann das Neujahrskonzert an", so das Staatsoberhaupt.

■ Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer legt an Silvester Wert auf Tradition. Um Mitternacht wird Walzer getanzt und Raclette gegessen. Auch Nehammer wird beim Neujahrskonzert sein. Als Gast lädt er Schwedens Premierminister Ulf Kristersson.

■ FPÖ-Obmann Herbert Kickl geht Silvester eher ruhig an. "Kurz nach dem Donauwalzer gehe ich aber immer bald schlafen, damit ich den Neujahrstag nützen kann, um draußen etwas zu unternehmen", so der Freiheitliche. "Für das Glück im kommenden Jahr schenken wir uns gegenseitig kleine Glücksbringer."

■ SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler feiert den letzten Tag des Jahres mit seiner Familie. Zum Essen wird es ein Fondue geben.

■ Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger wird - "wenn es sich heuer ausgeht" - mit Familie und Freunden in Bad Aussee verbringen.

■ Beamtenminister und Grünen-Chef Werner Kogler wird - "wenn es die Arbeit erlaubt" - ein paar Tage mit dem Zug durch Slowenien fahren. "Vielleicht in Triest den Blick aufs Meer genießen", so der Beamtenminister.

■ Nationalratspräsident Walter Rosenkranz startet mit Familie und Freunden auf einer Hütte in 1000 Metern Höhe "sehr beschaulich" ins neue Jahr.

■ Der Zweite Nationalratspräsident Peter Haubner verbringt Silvester "gemütlich" mit Freunden.

■ Die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures weiß noch nicht wo, aber: "Pummerin und Donauwalzer!". Das Gute: "Diese schöne Tradition kann ich ja überall begehen", so die SPÖ-Politikerin. Feuerwerkskörper wird sie - so wie alle anderen angefragten Politiker ebenso - keine zünden, "aber eine Flasche Sekt wird um Mitternacht knallen".

■ Klimaschutzministerin Leonore Gewessler will spontan entscheiden: "Steiermark, Wien oder ganz woanders" wird Silvester gefeiert.

■ Verteidigungsministerin Klaudia Tanner wird an Silvester ihr Tanzbein schwingen. Sie feiert gemeinsam mit ihrem Mann bei und mit Freunden. "Um Mitternacht geht es dann beschwingt ins neue Jahr: traditionell tanze ich mit meinem Mann zum Donauwalzer ins neue Jahr."

■ Bei Gesundheitsminister Johannes Rauch gibt es zu Silvester keine "großen Feierlichkeiten". "Um Mitternacht stoßen meine Frau und ich mit einem Glas Sekt an", so der Politiker. Sein Appell: "Bitte keine Silvesterknallerei", da Haus- und Wildtiere sehr darunter leiden würden. Am Neujahrstag gibt es dann für den Gesundheitsminister einen ausgiebigen Spaziergang.

■ Wirtschaftsminister Martin Kocher feiert Silvester mit seiner Frau und Freunden in Wien - "meistens bei einem Fondue".

■ Familienministerin Susanne Raab verbringt am letzten Tag des Jahres "einen schönen Abend mit meiner Familie". Nach dem Essen gebe man dann sein Bestes, "nicht vor Mitternacht einzuschlafen". Falls das gelingt, werde man mit einem "Gläschen Sekt auf das neue Jahr anstoßen".

■ Justizministerin Alma Zadic darf heuer erstmals zu viert feiern. Die Grünen-Politikerin wurde im Dezember zum zweiten Mal Mutter.

■ Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig zelebriert Silvester mit Familie und Freunden in Wien. "Heuer werde ich mit meiner Familie wieder essbare Glücksbringer an Verwandte und Freunde verschenken", so der ÖVP-Politiker.

■ Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm: "Wir Geschwister feiern jedes Jahr gemeinsam mit Partnern, Neffen und Nichten. Am Hof meiner Schwester – bei Bier, Wein und Raclette."