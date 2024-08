Somalier (30) im Koma - "Freund" in U-Haft

Nach einer heftigen Prügel-Attacke am Europaplatz beim Wiener Westbahnhof wurde die Verhängung der Untersuchungshaft gegen den festgenommenen 40-Jährigen beantragt.

Wien. Wie sich zusehends herauskristallisiert, wurde der extreme Angriff eines Somaliers (40) auf einen jüngeren Freund und Landsmann im Zuge von Alkohol- bzw. Drogenkonsum erfolgt sein. Das konkrete Motiv ist allerdings unklar.

Das 30-Jährige Opfer war am Montag gegen 4.30 Uhr in der Nähe des Westbahnhofs in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus von einem zunächst Unbekannten das Gesicht förmlich zu Brei geschlagen worden. Das Opfer musste von der Rettung reanimiert und in ein Spital gebracht werden. Er befindet sich weiter in extrem kritischen Zustand.

Der brutale Schläger wurde schließlich mithilfe von Zeugen ausgeforscht und am Dienstagabend von Beamten der Bereitschaftseinheit festgenommen. Der Mann saß erneut am Europaplatz und hantierte mit einer Pistole, die sich zum Glück als Spielzeugwaffe herausstellte. Ermittelt wird wegen schwerer Körperverletzung, die Lebensgefahr zur Folge hatte.