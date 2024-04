Fritzl-Anwältin postet Oben-ohne-Fotos

Fritzl-Anwältin Astrid Wagner teilt einmal mehr freizügige Fotos auf ihrer Facebook-Seite.

Die Ex-Geliebte von Jack Unterweger und Anwältin von Inzest-Täter Josef Fritzl, der im März 2009 zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, Astrid Wagner zeigt sich erneut Oben-ohne auf Facebook. Bereits in der Vergangenheit, wie etwa 2015, 2017 oder 2020 sorgte sie mit freizügigen Fotos für Aufsehen. Dieses Mal ist Wagner beim Wandern in Puchberg am Schneeberg abgebildet. "The green green grass of home…", kommentiert sie die Bilderserie. Eine Anlehnung an einen Country-Song, der unter anderem auch von Tom Jones interpretiert wurde. Ein Foto zeigt die Verteidigerin Oben-ohne beim Wasser-trinken aus einem Brunnen. Ein weiteres Foto zeigt sie in der Rückenansicht an einem Zaunpfahl gelehnt hüllenlos.

Offenbar war es der Anwältin bei fast 30 Grad heute zu heiß beim Wandern. "Recht hast du…wenn es heiß ist muss man sich ausziehen", sagt eine Userin zu den Fotos. Das Posting wurde bereits mehr als 130 mal geliked. "Sehr sinnlich", findet eine andere Userin.

"Sie hats schon wieder getan", kommentiert ein weiterer. In einem anderen Kommentar zu den Bildern heißt es süffisant: "Schöner Brunnen". Ein anderer User "warnt" mit einem Augenzwinker-Emoji: "Eincremen nicht vergessen! Die Sonne hat schon Kraft."