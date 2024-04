AUA-Maschine kracht in Schwechat gegen Strommast und Fluggastbrücke

"Untersuchung zu Schadensursache und -höhe wurde eingeleitet"

Ein Airbus der Austrian Airlines sei am Wochenende am Wiener Flughafen in Schwechat schwer beschädigt worden, das berichtete das Luftfahrtmagazin Austrian Wings am Sonntag. "Wir bestätigen, dass es außerhalb des Betriebes des Luftfahrzeuges, also ohne Crew und Fluggäste an Bord, zu einer Beschädigung eines unserer Flugzeuge des Typs A320neo gekommen ist. Eine Untersuchung zu Schadensursache und -höhe wurde eingeleitet", zitierte das Portal eine AUA-Sprecherin dazu.

© Getty Images ×

Laut Austrian Wings sei das rechte Höhenleitwerk der Maschine abgerissen und eine Fluggastbrücke in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Airbus sei zuvor am Samstag um 22.37 Uhr aus London kommend gelandet. Später sei die laut diesen Angaben im Juni 2023 ausgelieferte Maschine "offenbar mit einem Strommast sowie einer Fluggastbrücke" kollidiert.

Der Flughafen Wien bestätigte der APA den Vorfall. "Im Rahmen eines Schleppvorgangs" der Maschine zum Terminal 3 in der Nacht auf Sonntag kam es demnach "zu einer Beschädigung des Flugzeuges und einer Fluggastbrücke. Personen kamen dabei nicht zu Schaden, zu diesem Zeitpunkt waren keine Passagiere oder Crew an Bord des Flugzeuges. Der detaillierte Unfallhergang und Schadensumfang werden bereits untersucht. Der Flughafen Wien steht mit Austrian Airlines dazu in engem Kontakt", hieß es.