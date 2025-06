Stau-Chaos: Wieder drei Stunden Zeitverlust im Pfingstverkehr

Vor allem in Salzburg geht nichts mehr.

Auch am Sonntagmorgen zeichnete sich laut ÖAMTC ein ähnliches Verkehrsbild wie schon Samstagfrüh ab: Stau auf der Tauern Autobahn (A10) von der Tunnel-Baustelle bei Golling rückreichend bis Grödig.

Dies ist ein Zeitverlust von über drei Stunden in Fahrtrichtung Süden. In Tirol kam der Verkehr auf der Fernpass-Route (B179) nur zäh voran. Auf der Brenner Autobahn (A13) verloren die Autofahrer etwa eine Stunde. Im übrigen Österreich blieb das Verkehrsaufkommen ruhig.

© APA/BERNHARD NIEDERHAUSER ×

“Aus Deutschland kommt derzeit nichts mehr nach. Wir rechnen mit einer Verkehrsberuhigung um die Mittagszeit. Dann haben es auch die letzten Pfingsturlauber durch die Engstellen am Weg in den Süden geschafft”, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen abschließend.