Stau nach Massen-Crash auf A1

Nach einer Massenkarambolage mit 12 Autos war die A1 am Montagvormittag zeitweise gesperrt.

Verkehrsunfälle haben am Montagvormittag zu einer vorübergehenden Sperre der Richtungsfahrbahn Salzburg auf der Westautobahn (A1) bei Melk geführt. Nach Angaben von Polizeisprecher Johann Baumschlager ereigneten sich in Summe vier Kollisionen in einem Bereich von wenigen hundert Metern. Mehrere Personen erlitten Blessuren, es bildete sich umfangreicher Stau.

Zwei Verletzte gab es laut Baumschlager beim Zusammenstoß eines Pkws mit zwei Sattelzügen. Auch bei einer Karambolage, an der vier Autos beteiligt waren, erlitten Personen Blessuren. Sachschaden war die Folge von zwei weiteren Kollisionen zwischen Loosdorf (Bezirk Melk) und Melk. Gegen Mittag war in Richtung Salzburg eine Spur wieder befahrbar.