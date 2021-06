13-Jähriger entwendet Fahne: "Free Palästina"

Ein 13-jähriger Syrer im Rahmen einer Demonstration am Europlatz in Graz eine Fahne mit einer politischen Botschaft und schrie laut "Free Palästina".

Zu einem Zwischenfall kam es am Donnerstagnachmittag bei einer Demonstration in Graz.

13-jähriger Syrer

Ein 13 Jahre alter Syrer entwendete eine Fahne mit einer politischen Botschaft und lief damit über den Platz. Der Vorfall ereignete sich gegen 15:00 Uhr im Rahmen der genehmigten Veranstaltung „JUDEN SIND WILLKOMMEN IN ÖSTERREICH“ am Europaplatz beim Abgang zur Annenpassage.

"Free Palästina"

Der 13-Jährige, der auch in Graz wohnt, entnahm die Fahne mit aufgedrucktem Motto der Demo mitsamt Holzstange bei einem Informationsstand und lief über den Vorplatz in Richtung des Busbahnhofes. Ein aktiver Veranstaltungsteilnehmer lief dem 13-Jährigen nach. Der 13-Jährige warf in weiter Folge die Fahne auf den Boden und rief dabei „Free Palästina“. Die Fahne blieb unbeschädigt. Aufgrund dieses Vorfalles und der Anwesenheit zahlreicher Jugendlicher mit offensichtlichem Migrationshintergrund wurden weitere Polizeikräfte zugezogen. Es kam aber zu keinen weiteren nennenswerten Vorfällen.