Aus Flucht-Taxi geworfen: Nerviges Räuber-Duo gefasst

Geklärt werden konnte der Überfall auf eine Tankstelle in Favoriten. Die beiden Räuber flüchteten mit einem Taxi, flogen aber nach 200 Metern raus, weil sie so betrunken waren und nervten. Jetzt wurden die zwei verhaftet.

Rausch-Duo überfiel diese Tankstelle auf der Grenzackerstraße. © zVg

Wien. Zu dem Torkel-Coup auf eine Tankstelle auf der Grenzackerstraße nahe des Verteilerkreises war es am Dreikönigstag in den frühen Morgenstunden gekommen - wie oe24 berichtete, verständigte gegen 06:30 Uhr eine 58-jährige Angestellte den Polizeinotruf und gab aufgeregt an, soeben beraubt worden zu sein.

Die Täter hatten zunächst vorgegeben, Zigaretten zu kaufen. Plötzlich griff einer der beiden in seine Jackentasche, simulierte dabei offenbar einen Pistolenlauf und forderte die Herausgabe von Bargeld. Da die Angestellte zunächst zögerte, trat der Mann hinter das Verkaufspult und griff selbst in die Kassa. Danach hielten sie ein Taxi an, stiegen ein und wollten damit flüchten. Nach 200 Metern warf der türkische Fahrer sie aus dem Auto, weil das Duo derart penetrant nervig und betrunken war.

Wie jetzt bekannt wurde, konnte drei Tage nach dem Überfall der eine und am Wochenende der andere mutmaßliche Täter festgenommen werden. Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 22-jährigen Bosnier und einen 21-jährigen einheimischen Österreicher, die bereits polizeibekannt sind.

Dem Jüngeren, gegen den bereits ein Vorführungsbefehl zum Strafantritt einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe bestand, konnten überdies zwei weitere Straftaten zugeordnet werden. Er wurde wegen des Verdachts des Raubes, der Veruntreuung sowie des Betruges angezeigt. Der 22-Jährige wurde wegen des Verdachts des Raubes angezeigt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien kamen beide Tatverdächtige in eine Wiener Justizanstalt.