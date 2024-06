19 Monate alter Bub stürzt aus Fenster - tot

Das Kleinkind wurde noch ins AKH-Wien gelogen ++ Ermittlungen laufen

Ein 19 Monate alter Bub ist am Samstagnachmittag in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) aus einem Fenster im dritten Stock eines Mehrparteienhauses gefallen. Das Kleinkind wurde zwar noch lebensgefährlich verletzt und nach notärztlicher Versorgung vom Hubschrauber ins AKH Wien geflogen. Es sei aber in den Abendstunden im Krankenhaus verstorben, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung mit. Ermittlungen zu den näheren Umständen waren im Laufen.

Die Ursache für den Fenstersturz kurz nach 15.00 Uhr war vorerst unbekannt. Der Bub dürfte in einem unbeobachteten Moment aus rund zwölf Metern Höhe gefallen sein.