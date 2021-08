23-jähriger Wanderer in Schladminger Tauern vermisst

Der junge Mann kehrte von Bergtour nicht zurück.

Schladming. Ein 23-jähriger Deutscher ist am Mittwoch von einer Wanderung in den Schladminger Tauern nicht in seine Unterkunft zurückgekehrt. Die besorgte Mutter alarmierte die Einsatzkräfte, doch diese konnten den Mann trotz einer Suche bis in die frühen Morgenstunden nicht finden. Einsatzkräfte der Alpinpolizei Liezen, der Berg- und Höhlenrettung sowie vier Hubschrauber von Polizei, Rettung und Bundesheer waren im Einsatz. Die Suche wird laut Polizei am Donnerstag fortgesetzt.

Die Wander-Route gilt als schwer

Der junge Mann war gegen 11.00 Uhr alleine vom Parkplatz Eschachalm in Rohrmoos-Obertal über die Keinprechthütte auf den Gipfel der Zinkwand (2.442 Meter Seehöhe) aufgebrochen. Die Wanderung gilt als schwer und verläuft in ausgesetztem Gelände. Der 23-Jährige kam aber gegen 13.45 Uhr an und machte auch einen Gipfelbucheintrag. Das Tal erreichte er dann allerdings nicht mehr. Seine Mutter konnte ihn bis zum Abend telefonisch nicht erreichen, weshalb sie die Einsatzkräfte alarmierte.