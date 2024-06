55-Jähriger attackiert Frau mit Hammer

Mit einem Hammer ist ein 55-Jähriger am Freitag auf eine Frau in einer Siedlung in Graz losgegangen.

Die beiden hatten zuvor telefonisch gestritten, der Mann forderte Geld zurück. Er fuhr zur Wohnung der 39-Jährigen und ging im Hof des Hauses mit einem Hammer auf sie los. Die Frau ergriff einen Besen und schlug ihm das Werkzeug aus der Hand. Der Randalierer wurde festgenommen, teilte die Polizei mit.

18-jähriger Biker stirbt bei Kollision mit Strommasten

Nach dem Telefonat fuhr der Rumäne mit seinem Pkw zur Siedlung, in der die Frau wohnt. Als er mit dem Hammer auf sie losging, lief die 39-Jährige zunächst weg. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und wollte den Wütenden aufhalten. Doch dieser schwang den Hammer auch gegen ihn und verletzte ihn an der Schulter. Abwehr gelang mit Besen Mittlerweile hatte die Frau einen Besen ergriffen und schlug damit ihrem Landsmann das Werkzeug aus der Hand. Ein weiterer Zeuge kam dazu und hielt den Rumänen mit einer Gasdruckpistole in Schach bis die Polizei eintraf und den 55-Jährigen festnahm. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Die Frau blieb unverletzt. S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u.a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133