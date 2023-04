61-Jähriger bedroht Polizisten mit Waffe

Die Beamten überstellten den 61-Jährigen ins Polizeianhaltezentrum Graz. Die Faustfeuerwaffe und seine Waffenbesitzkarte wurden sichergestellt.

Graz. In der Nacht auf Montag, um etwa 1.45 Uhr, verständigte eine Bewohnerin eines Mehrparteienhauses in Graz (Bezirk Ries) die Polizei da jemand versuche in ihre Wohnung einzudringen. Von den einschreitenden Beamten konnte vor Ort niemand angetroffen werden. Sie vernahmen jedoch lautstarke Musik aus einer der Wohnungen und forderten den Bewohner auf die Wohnungstür zu öffnen, da es sich hierbei um ungebührlich lauten Lärm handelte.

61-Jähriger richtete Faustfeuerwaffe auf Polizisten

Nach mehrfachem Anläuten, lautem Klopfen und deutlicher Kommunikation, dass die Polizei hier sein würde, öffnete der 61-Jährige aus Graz unbekleidet die Wohnungstür. Dabei richtete er eine Faustfeuerwaffe auf die Polizisten. Nach erfolgter Täteransprache legte der Mann seine Waffe ab und wurde widerstandslos festgenommen, wie die Polizei berichtet.

Die Beamten überstellten den 61-Jährigen ins Polizeianhaltezentrum Graz. Die Faustfeuerwaffe und seine Waffenbesitzkarte wurden sichergestellt. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird wegen Verdachts der gefährlichen Drohung und wegen versuchtem Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt.