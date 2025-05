73-Jährige in Graz getötet – Nachbar geständig

Bei den ersten Einvernahmen am Freitagabend zeigte sich der Festgenommene geständig, zur Tat aber machte er bisher keine näheren Angaben.

Am Freitag kam es im Grazer Bezirk Jakomini zu einem tödlichen Gewaltdelikt: Eine 72-jährige Frau wurde im Innenhof eines Mehrparteienhauses schwer verletzt aufgefunden und starb noch am Tatort. Alarmiert wurde die Polizei gegen 12.30 Uhr vom Roten Kreuz. Da von Anfang an ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen werden konnte, leitete die Polizei eine Alarmfahndung im gesamten Stadtgebiet ein. Neben mehreren Polizeistreifen kam auch eine Drohne zum Einsatz.

© APA/ERWIN SCHERIAU ×

53-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Bereits kurze Zeit später konnte ein 53-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden – aktuellen Informationen zufolge dürfte es sich dabei um den Nachbarn der 72-Jährigen handeln. Der Mann steht im Verdacht, seine Nachbarin im Zuge eines Streits tödlich verletzt zu haben. Die Frau wies "massive Kopfverletzungen" auf, wie Polizeisprecher Fritz Grundnig gegenüber "ORF Steiermark" berichtete. Die genauen Umstände der Tat sind allerdings noch Gegenstand von Ermittlungen, die vom Landeskriminalamt übernommen wurden.

© APA/ERWIN SCHERIAU ×

Laut "ORF Steiermark" zeigte sich der Festgenommene bei den ersten Einvernahmen am Freitagabend geständig, zur Tat aber machte er bisher keine näheren Angaben. Über sein Motiv schweigt er bislang. Die Einvernahme wird daher am Samstag fortgesetzt. Ebenfalls für Samstag ist eine Obduktion der Leiche angesetzt, die weitere Erkenntnisse zur Todesursache und zur Tatwaffe liefern soll. Die Spurensicherung am Tatort ist mittlerweile abgeschlossen.