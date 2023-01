73-Jährige stirbt nach Auffahrunfall

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion der Leiche an, der Pkw soll zudem von einem gerichtlich beeideten Sachverständigen begutachtet werden.

Lafnitz. Eine 73-jährige ist am Montag bei Auffahrunfall auf der steirischen Wechsel Straße (B54) getötet worden, nachdem ein Pkw in ihr auf dem ersten Fahrstreifen stehendes Kfz geprallt war. Die Frau war kurz nach 12.30 Uhr in Richtung Lafnitz unterwegs, als sie im Ortsteil Lechen ihr Auto vermutlich wegen einer Panne zum Stillstand brachte.

Laut Polizeiaussendung schaltete sie die Warnblinkanlage ein und telefonierte wegen der Panne mit ihrem Mann als ein 81-jähriger mit seinem Fahrzeug den tödlichen Unfall auslöste. Der Lenker wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und in das LKH Oberwart geflogen.

Obduktion angeordnet

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion der Leiche an, der Pkw soll zudem von einem gerichtlich beeideten Sachverständigen begutachtet werden. Da aufgrund der schweren Verletzungen ein Alkotest beim 81-Jährigen nicht möglich war, ordnete die Staatsanwaltschaft Graz eine Blutabnahme an. Beide Unfallopfer kamen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld

Vor Ort standen die Feuerwehren Grafendorf und Lafnitz mit insgesamt 54 Kräften im Einsatz sowie der Rettungsdienst mit einer Notärztin. Die Betreuung der Angehörigen und erfolgte durch das Kriseninterventionsteam, berichtete die Landespolizeidirektion Steiermark.