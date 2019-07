Bikerin crasht vor den Augen ihrer Begleiter in Pkw- tot

Scheifling, Bezirk Murau. Tödliche Verletzungen erlitt am Sonntagnachmittag eine 60-jährige Motorradfahrerin aus Kärnten bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw in der Steiermark.

Die Klagenfurterin war in einer Gruppe Motorradfahrer auf der B317 in Fahrtrichtung Neumarkt unterwegs, als sie im Gemeindegebiet von Scheifling in einer Kurve ins Rutschen kam und gegen den entgegenkommenden Pkw eines 53 Jahre alten Wieners prallte. Trotz des Einsatzes des Notarztes und eines Rettungshubschraubers erlag die 60-Jährige ihren Verletzungen.