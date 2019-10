Bezirk Graz-Umgebung/Seiersberg. Zwischen 19:00 und 19:30 Uhr stiegen bisher unbekannte Täter am 6. Oktober 2019 gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Seiersberg ein. Dabei zwängten sie ein Erdgeschossfenster auf. Aus dem Haus stahlen sie diverse Schmuckstücke.