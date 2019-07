Steirer (51) von Bergrettern in Spalte tot aufgefunden

Schladming. Ein seit Tagen abgängiger, 51-jähriger Bergsteiger aus der Obersteiermark ist Samstagfrüh tot aufgefunden worden. Die Polizei bestätigte auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte, wonach eine kleine Gruppe von Bergsteigern die Leiche des Mannes in einer Felsspalte am Hochgolling (Bezirk Liezen) entdeckte. Ein Hubschrauber brachte den Leichnam ins Tal.

Der Obersteirer war am Montag alleine zu der Tour über die Gollinghütte zum 2.862 Meter über dem Meeresspiegel liegenden Gipfel des Hochgolling aufgebrochen. Gegen 14.00 Uhr hatte er noch ein Gipfelfoto an seine Familie geschickt. Als er gegen 18.00 Uhr nicht wie vereinbart zu Hause war, meldete ihn sein Schwiegersohn als abgängig. Eine Suche mit Hubschraubern wurde gestartet, die am Dienstag mit zahlreichen Bergrettern am Boden fortgesetzt wurde, aber ergebnislos blieb.