Alko-Lenker (38) rast auf Vordermann: Zwei Tote bei Feuer-Crash

In der Nacht auf Samstag ereignete sich auf der Pyhrnautobahn (A9) bei Lebring ein schwerer Verkehrsunfall mit tragischem Ausgang. Nach einem Auffahrunfall geriet ein Pkw in Vollbrand, zwei Menschen kamen dabei ums Leben.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es in der Nacht auf Samstag auf der steirischen Pyhrnautobahn (A9) gekommen. Ein alkoholisierter 38-jähriger Lenker aus dem Bezirk Leibnitz kollidierte auf Höhe Lebring mit einem ungarischen Fahrzeug, teilte die Polizei mit. Der ungarische Pkw geriet infolge des Aufpralls in Vollbrand, zwei Insassen des Wagens kamen dabei ums Leben. Zum Unfall kam es offenbar bei einem Überholvorgang.

Identität unklar

Die Identität der tödlich Verunglückten war vorerst nicht bekannt. Die Ermittlungen dahingehend und zum genauen Unfallgeschehen waren im Gange. Laut einer Aussendung der Exekutive habe es einen hohen Geschwindigkeitsunterschied beim Überholvorgang auf der ersten Fahrspur gegeben.

Der 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz ins LKH Südsteiermark nach Wagna eingeliefert. Ein Alkotest ergab eine erhebliche Alkoholisierung. Die A9 musste in Fahrtrichtung Spielfeld über Nacht gesperrt werden.