Amoklauf in Graz: Polizei wertet 852 Hinweis-Dateien aus

Sechs Tage nach dem Amoklauf eines 21-jährigen ehemaligen Schülers in Graz mit zehn Todesopfern ist die Ermittlungsgruppe "Luctus" weiterhin mit Zeugenbefragungen und der Auswertung zahlreicher Hinweise aus der Bevölkerung beschäftigt.

Auf der Upload-Plattform wurden mit Stand Montagfrüh 852 Dateien hochgeladen, davon 382 Videos, sagte Sprecher Sabri Yorgun zur APA. Abseits der Ermittlungen zeigt die Polizei weiterhin Präsenz vor dem Tatort, dem BORG Dreierschützengasse.

Zusätzlich wird auch bei anderen Schulen Unterstützung seitens der Exekutive angeboten. So werden etwa auch Gespräche mit dem Lehrpersonal geführt, so Yorgun. Im Zentrum der Ermittlungen stehen weiterhin auch die Social Media-Aktivitäten des Täters. Die Upload-Plattform steht weiterhin noch zum Hochladen von Dateien von Zeugen der Tat unter https://upload.bmi.gv.at/ bereit.

Für Dienstag stehen in Graz zwei weitere Gedenkveranstaltungen am Programm: Ab 9.00 Uhr wird der Landtag eine Gedenksitzung abhalten und am Abend findet im Grazer Dom eine interreligiöse Gedenkfeier samt politischer Vertreter statt.

Am Donnerstag, am Fronleichnamstag, veranstaltet die Grazer Studio-Musikgruppe Music Deluxe um 18.00 Uhr im Joanneumsviertel ein vierstündiges Live-Benefizkonzert. Ziel sei es, mit den erzielten Spenden eine psychologische Nachbetreuung für das BORG Dreierschützengasse auf die Beine zu stellen.