Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Steiermark
Arche-Noah-Chef Charly Forstner
© Arche Noah

Modernisierung

Arche Noah Graz hat Katzentrakt tierfreundlicher gemacht

11.08.25, 11:39
Teilen

Die neuen Käfige lassen sich besser reinigen und haben mehr Rückzugsmöglichkeiten.  

Graz. Nach der Modernisierung des in die Jahre gekommenen Katzentrakts der Arche Noah Graz wurde dieser heute feierlich eröffnet. Nach mehr als zwei Jahrzehnten wurden unter anderem die Katzenkäfige  modernisiert. Da die bisherigen Anlagen nicht mehr den aktuellen Hygienestandards entsprachen und ein gesundheitliches Risiko für die Tiere darstellte, freut sich Arche-Noah-Obmann Charly Forstner über die Realisierung der Maßnahmen auf meinbezirk.at: "Es ist uns ein wichtiges Anliegen, die Haltungsbedingungen unserer Heimtiere bestmöglich zu gestalten und ihnen die schwierige Zeit im Tierheim so erträglich wie möglich zu machen." Die neuen Käfige lassen sich besser reinigen und haben mehr Rückzugsmöglichkeiten. 

Gestemmt wurde das 150.000 Euro Projekt mittels Drittelfinanzierung durch das Land Steiermark, die Stadt Graz und das Tierheim selbst.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden