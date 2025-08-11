Arche Noah Graz hat Katzentrakt tierfreundlicher gemacht

Die neuen Käfige lassen sich besser reinigen und haben mehr Rückzugsmöglichkeiten.

Graz. Nach der Modernisierung des in die Jahre gekommenen Katzentrakts der Arche Noah Graz wurde dieser heute feierlich eröffnet. Nach mehr als zwei Jahrzehnten wurden unter anderem die Katzenkäfige modernisiert. Da die bisherigen Anlagen nicht mehr den aktuellen Hygienestandards entsprachen und ein gesundheitliches Risiko für die Tiere darstellte, freut sich Arche-Noah-Obmann Charly Forstner über die Realisierung der Maßnahmen auf meinbezirk.at: "Es ist uns ein wichtiges Anliegen, die Haltungsbedingungen unserer Heimtiere bestmöglich zu gestalten und ihnen die schwierige Zeit im Tierheim so erträglich wie möglich zu machen." Die neuen Käfige lassen sich besser reinigen und haben mehr Rückzugsmöglichkeiten.

Gestemmt wurde das 150.000 Euro Projekt mittels Drittelfinanzierung durch das Land Steiermark, die Stadt Graz und das Tierheim selbst.