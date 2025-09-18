Alles zu oe24VIP
Alfred Stingl
Altbürgermeister

Augartenbrücke wird zur Alfred Stingl-Brücke

18.09.25, 13:12
Rathauskoalition beschloss Umbenennung nach Altbürgermeister - KPÖ-Bürgermeisterin Kahr: "Sein Vorbild ist auch ein Auftrag für kommende Generationen"

Die Grazer Augartenbrücke soll nach dem am 29. Mai 2025 verstorbenen Altbürgermeister der Landeshauptstadt, Alfred Stingl (SPÖ), benannt werden. Diese verbindet das Ostufer der Mur beim Augarten mit dem Westufer bei der Synagoge. Auf deren Wiedererrichtung nach der Zerstörung im Novemberpogrom 1938 sei Stingl besonders stolz gewesen, so Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) am Donnerstag. Der Ort sei von der Koalition - KPÖ, Grünen und SPÖ - mit Stingls Familie gewählt worden.

Stingl war von 1985 bis 2003 als fünfter Grazer Bürgermeister seit 1945 im Amt. Durch sein "verbindendes Miteinander mit allen politischen Fraktionen" und zahlreiche Errungenschaften blieb er im Gedächtnis. Sein Einsatz für die Einhaltung der Menschenrechte, seine Bemühungen um soziale Gerechtigkeit und um ein friedliches Miteinander zeichneten ihn aus. Außerdem sorgte er für die Aufnahme der Grazer Innenstadt in das UNESCO-Weltkulturerbe und war verantwortlich für das Kulturhauptstadtprojekt 2003. "Sein Vorbild ist auch ein Auftrag für kommende Generationen. Das wollen wir mit der Benennung der Augartenbrücke nach Alfred Stingl bekräftigen", sagte Kahr.

