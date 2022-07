Auto-Lenker crasht gegen Baum und Stromkasten – tot

Der 75-jährige Steirer hatte laut Zeugen plötzlich beschleunigt und war von Straße abgekommen.

Kumberg. Ein Mann (75) aus dem Bezirk Graz-Umgebung ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall getötet worden. Der Pensionist aus dem Bezirk hatte gegen 9.25 Uhr mit seinem Pkw auf der Rabnitzstraße in Richtung Kumberg in einer 30-km/h-Zone ohne ersichtlichen Grund beschleunigt, wie Zeugen sagten. Er kam rechts von der Straße ab, touchierte einen Baum und prallte gegen einen Stromverteilerkasten. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen, teilte die Polizei mit.