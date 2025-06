Biker crasht frontal in Lkw – 61-Jähriger tot

Der Motorradfahrer kam aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und krachte in einen Lkw.

Steiermark. Am Donnerstagnachmittag kam es in Michaelerberg-Pruggern auf der L712 zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland geriet gegen 16:40 Uhr aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Sattelkraftfahrzeug zusammen, das von einem 51-Jährigen gelenkt wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradlenker auf einen angrenzenden Bahndamm geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle. Auch der Lkw kam von der Fahrbahn ab und kam kurz vor dem Bahndamm zum Stillstand. Der Lkw-Fahrer erlitt einen schweren Schock.

Die Steinerlandesstraße musste für rund zwei Stunden vollständig gesperrt werden. Im Einsatz standen mehrere Feuerwehren (Stein an der Enns, Moosheim, Schladming), das Rote Kreuz sowie die Polizei.