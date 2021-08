Biker crasht gegen Baum – 20-Jähriger tot

Am Mittwoch kam ein 20-Jähriger mit seinem Motorrad zu Sturz. Er erlitt tödliche Verletzungen.

Kirchbach. Ein 20-jähriger Motorradfahrer ist Mittwochabend in Kirchbach-Zerlach (Bezirk Südoststeiermark) in einer Linkskurve gestürzt, über den Asphalt und die Straßenböschung geschlittert und gegen Bäume geprallt. Andere Biker der Gruppe, mit der er unterwegs war, riefen die Einsatzkräfte, aber der junge Mann starb trotz der Wiederbelebungsversuche der Rettungskräfte, hieß es am Donnerstag seitens der Landespolizeidirektion Steiermark. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.