Bombendrohung: Grazer Disco geräumt

Die beleibte Disco in Graz-Puntigam musste in der Nacht auf Samstag evakuiert werden.

Nach einer Bombendrohung ist in der Nacht auf Samstag eine Diskothek in Graz evakuiert worden. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark in der Früh mitteilte, wurden bei einer folgenden Durchsuchung unter anderem durch einen Sprengstoffspürhund weder eine Bombe noch ähnliche Gegenstände gefunden.

Die Polizei ermittelt nun, von wem der Anruf kam. Er war gegen 00.20 Uhr beim Roten Kreuz eingelangt. Die Disko im Bezirk Puntigam sperrte nach dem Vorfall nicht wieder auf.