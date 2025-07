Bub (13) stürzt aus Fenster – Hubschrauber im Einsatz

Ein 13-Jähriger ist am Mittwoch in Trofaiach (Bezirk Leoben) aus dem Fenster eines Mehrparteienhauses gestürzt und zwei Stockwerke tief nach unten gefallen.

Er erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen. Gegenüber der Polizei gab er an, dass er das Fenster schließen wollte und dafür auf das Bett gestiegen sei. Ihm sei aber schwindelig geworden und darum sei er aus dem Fenster gestürzt, hieß es in einer Aussendung.

Der Vorfall passierte kurz vor 10.00 Uhr in dem Mehrparteienhaus in der Obersteiermark. Die Mutter sowie sein zweijähriger Bruder waren ebenfalls in der Wohnung. Die Mutter hatte den Bub gebeten, dass er das Fenster im Kinderzimmer schließt. Als sie nachschaute, fand sie ihn im Innenhof der Siedlung auf der Wiese liegend. Sie rief sofort die Rettungskräfte. Der 13-Jährige wurde auf der Kinderklinik in Graz aufgenommen.