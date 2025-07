„Coolcation“ in Graz: Cool bleiben mitten in der Stadt

In der Erlebnisregion Graz warten zahlreiche Möglichkeiten, um heiße Tage entspannt, aktiv und vor allem cool zu genießen. Ob Wasser, Wind oder Wald: Der Sommer lässt sich hier auf besonders erfrischende Weise erleben.

© Region Graz/studio draussen

Auch mitten in Graz gibt’s mehr als genug Orte zum Durchatmen. „Eine Floßfahrt auf der Mur ist mein persönlicher Coolcation-Tipp für heiße Tage in Graz. Vom Stadtstrand aus, geht’s ganz entspannt aufs Wasser – das ist pures Urlaubsfeeling mitten in der Stadt“, verrät Susanne Haubenhofer, Geschäftsführerin Erlebnisregion Graz.

Tief unter dem Schlossberg sorgen Märchenbahn, 4D-Kino und die höchste unterirdische Rutsche der Welt bei konstant kühlen 8–12 Grad für echte Gänsehaut – im besten Sinne. Wer lieber an der Oberfläche bleibt, findet Erfrischung in schattigen Innenhöfen, im Stadtpark, Burggarten oder Augarten. Entspannung bieten auch Floßfahrten auf der Mur oder ein Besuch am Stadtstrand. Kulturell cool wird’s in den klimatisierten Museen wie dem Kunsthaus Graz, dem Joanneumsviertel oder Schloss Eggenberg samt Schlosspark und der „Steiermark Schau“.

Erfrischend natürlich: Grotten und Klammen

Für Naturliebhaber geht’s hinein ins Felsvergnügen: In der Lurgrotte Semriach oder Peggau herrschen stets angenehme Temperaturen, auch die Rettenbach- und Kesselfallklamm sorgen mit feinem Wassernebel für willkommene Abkühlung – Naturerlebnis inklusive.

Themenwege mit Frischefaktor & Kühle Orte der Stille

Wandern geht auch ohne Hitzestress: Der Quellenweg in St. Radegund, der schattige Erlebnisweg sebastian RELOADED® in Laßnitzhöhe, der Wasserthemenweg Übelbach oder der Barfußweg nahe dem Stift Rein sind ideal für Familien und Erholungssuchende.

Kirchen und Klöster bieten nicht nur spirituelle, sondern auch temperaturmäßige Ruheoasen. In der Stadtpfarrkirche Graz oder im Franziskanerkloster findet man ebenso Erfrischung wie im Zisterzienserstift Rein, in den Wallfahrtskirchen Maria Straßengel und Maria Lankowitz oder in der einzigartigen St. Barbara Kirche von Friedensreich Hundertwasser in Bärnbach. Auch die Ernst-Fuchs-Kirche in Thal lädt zum stillen Verweilen ein.

© Region Graz/Erwin Haiden

Ab ins Wasser & Radeln mit Rückenwind

Ein Sprung ins kühle Nass geht immer: Ob im Packer Stausee, am Schwarzlsee, in der Copacabana Kalsdorf oder im frisch renovierten Pibersteinersee – Abkühlung ist garantiert. Auch das Naturbad Eggersdorf und zahlreiche Freibäder in und rund um Graz bieten sommerliche Erfrischung pur.

Radfahren ist Bewegung mit Frischegarantie! Auf dem Murradweg oder bei den 18 Genussradtouren der Erlebnisregion Graz kommt der Fahrtwind ganz automatisch. Noch rasanter wird’s auf den Sommerrodelbahnen Hexenexpress und Steirarodl.

Klettern im Schatten der BäumeMehr als 50 Gipfel laden in der Erlebnisregion Graz zum Wandern ein. Ob Schöckl, Schiffall, Kreuzkogel, Rappold oder Amering – wer höher steigt, genießt klare Luft, traumhafte Fernsicht und oft ein paar Grad weniger.Abenteuer in luftiger Höhe und trotzdem angenehm kühl: In den Kletterparks am Hilmteich, beim Schöckl oder im Lipizzanergestüt Piber (LipiKrax) lässt sich Action perfekt mit Waldfrische kombinieren.