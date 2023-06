Deutlich spürbares Erdbeben in der Obersteiermark

Das Epizentrum lag bei Kammern im Liesingtal (Bezirk Leoben). Das Beben wurde dort deutlich verspürt.

Kammern im Liesingtal. Ein schwaches Erdbeben mit einer Magnitude von 1,9 hat sich am Sonntagabend um 22.46 Uhr in der Obersteiermark ereignet. Wie die GeoSphere Austria - Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie am Montag mitteilte, lag das Epizentrum bei Kammern im Liesingtal (Bezirk Leoben). Das Beben wurde dort deutlich verspürt, Schäden an Gebäuden seien keine bekannt und bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten.

Der Erdbebendienst ersuchte die Bevölkerung um Rückmeldung zu den Auswirkungen des Bebens via Web-Formular "http://www.zamg.ac.at/bebenmeldung", App QuakeWatch Austria "http://onelink.to/3km3ee" oder per Post (Porto zahlt Empfänger) an: Österreichischer Erdbebendienst GeoSphere Austria - Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie Hohe Warte 38 A-1190 Wien.