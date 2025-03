Diagonale 25: Grazer Filmfestival startet mit 163 Filmen

Zum Start wird Florian Pochlatkos "How to Be Normal and the Oddness of the Other World" gescreent.

Graz. Das Festival des österreichischen Films, die Diagonale Graz, startet Donnerstagabend mit der Verleihung des Großen Diagonale Schauspielpreises an Inge Maux. Als Eröffnungsfilm wird Florian Pochlatkos "How to Be Normal and the Oddness of the Other World" gezeigt. Es ist die zweite Intendanz von Claudia Slanar und Dominik Kamalzadeh. Der Auftakt findet in der Helmut List-Halle statt, das Festival dauert bis Dienstag, 1. April. Zu sehen sind 163 Produktionen.

Unter den Screenings finden sich 91 Österreich- oder Weltpremieren. An filmgeschichtlichen Specials bringt die Diagonale heuer "Aus dem Giftschrank" sowie "Österreich - eine Satire". In den "Positionen", also Werkschauen, geht es um die Dokumentaristin Ivette Löcker und die griechische Regisseurin Athina Rachel Tsingari. Auf der Diagonale werden rund 127.000 Euro an Preisgeldern verliehen. Im Wettbewerb sind 113 Produktionen.