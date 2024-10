Diebe klauten gesamten Zirkus: Direktor bietet Finderlohn

Die unbekannten Täter haben den Anhänger samt Zirkus einfach abtransportiert.

Eine furchtbare Zeit für Zirkus-Direktor Hannes Pagger. Denn zwischen dem 11. und dem 20. Oktober wurde aus einer Lagerhalle sein Anhänger mit Kennzeichen VO-351DT samt Zirkuszelt geklaut. "Das ganze Zirkus-Team ist geschockt", erzählt Pagger gegenüber oe24. Wir hatten uns mit der Zirkusschule einen Traum erfüllt.

Doch nun ist der gesamte Zirkus weg. Das Zelt war für einige Zeit in einem frei zugänglichen Abstell- und Lagerplatz des ehemaligen Lagerhauses in der "Grazer Vorstadt" abgestellt gewesen. Die noch unbekannten Täter dürften den gesamten Zirkus mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert haben. "Was sie genau mit einem Zirkuszelt machen wollen, ist uns bisher unklar. Es könnten auch Neider sein, die eifersüchtig sind. Aber das ist nur eine Vermutung. Warum man auf ein solches Projekt eifersüchtig sein sollte, kann ich nicht verstehen", sagt Pagger weiter. Er hoffe nun auf viel Unterstützung aus der Bevölkerung, um sein Lebenswerk wieder zu finden.

Finderlohn ausgeschrieben

Für den Zirkus-Direktor entstand mit dem Verlust des Zeltes samt Anhänger jedenfalls ein Schaden von 40.000 Euro. In dem Zelt finden vor allem in den Sommermonaten Zirkuskurse für Jugendliche oder Kinder statt. Die Zirkustournee des kommenden Jahres ist somit in Gefahr.

Hannes Pagger hat nun einen Finderlohn von 1.000 Euro ausgesetzt. Die Polizei in Voitsberg ermittelt derzeit auf Hochtouren und sucht nach Hinweisen zu den gestohlenen Gegenständen. Auch Informationen zu etwaigen Wahrnehmungen von Transporttätigkeiten am dortigen Lagerplatz sind erbeten. Hinweise werden unter 059/1336190 erbeten.