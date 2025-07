Drohte in Facebook mit Bomben-Anschlag: 25-Jähriger festgenommen

Nach Anschlagsdrohungen in mehreren Facebook-Gruppen ist am Montagabend ein 25-jähriger Grazer in der steirischen Landeshauptstadt festgenommen worden.

Stmk. Ihm wird unter anderem auch eine Drohung mit einem Anschlag im Bereich des Jakominiplatzes in der Innenstadt vom vergangenen Mai vorgeworfen. Gegenstände oder Hinweise auf eine tatsächliche Anschlagsplanung seien bei der Festnahme nicht festgestellt worden, hieß es am Mittwoch seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.

Ausgeforscht und festgenommen Der Mann wurde Montagabend gegen 21.30 Uhr am Jakominiplatz ausgeforscht und festgenommen. Laut Polizei hatte der Verdächtige am Montag dutzende Drohungen - darunter Ankündigungen von Anschlägen und weitere Straftaten - in unterschiedlichen Facebook-Gruppen gepostet. Aufmerksamkeit im Internet Der Mann zeigte sich umfassend geständig und gab an, dass er durch seine Postings Aufmerksamkeit erlangen wollte. Nach der Vernehmung wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 25-Jährige wurde angezeigt, die Verrechnung der Einsätze wird geprüft, wurde seitens der Polizei festgehalten.