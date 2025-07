Deutsche (49) starb nach Gleitschirmabsturz in Kärnten

Erfahrene Pilotin erreichte Flughöhe nicht

Eine 49 Jahre alte Frau aus Deutschland ist am Dienstag in Kärnten bei einem Gleitschirmabsturz tödlich verunglückt.

Laut Polizei startete die erfahrene Pilotin von einem Hang in Kleblach-Lind (Bezirk Spittal an der Drau), erreichte aber die erforderliche Flughöhe nicht. Sie blieb wohl mit den Leinen des Gleitschirms an einem Baum hängen und stürzte aus rund zehn Metern Höhe zu Boden. Trotz sofort durchgeführter Erste-Hilfe-Maßnahmen starb die Frau noch an der Unfallstelle.