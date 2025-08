Fahrlehrermangel entspannt sich durch neue Ausbildung

Dank neuer Ausbildungsform gibt es wieder mehr Fahrlehrer – doch der Bedarf bleibt weiterhin hoch.

Tirol. Seit Einführung der neuen Fahrlehrer-Assistenten-Ausbildung ist das Interesse am Beruf gestiegen. Nach nur zwei Monaten Ausbildung dürfen angehende Fahrlehrer bereits als Assistenten arbeiten – mit Gehalt. Das motiviert, so der Sprecher der steirischen Fahrschulen Karl-Heinz Stummer. Rund 350 neue Fahrlehrer wurden österreichweit bereits ausgebildet, etwa 50 davon in der Steiermark.

Die Ausbildung spricht Menschen aller Altersgruppen an, zunehmend auch Frauen. Zwar habe sich der Personalmangel in den Fahrschulen durch diese Reform spürbar entschärft, der Bedarf an gut ausgebildetem Personal sei jedoch weiterhin groß.