Festnahme bei verbotener Demo in Graz: Palästinenser verletzte Polizist

In Graz hat am Samstag eine pro-palästinensische Versammlung am Südtirolerplatz trotz behördlicher Untersagung stattgefunden. Als die Polizei die Demo auflöste, kam es zum Eklat.

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Abend mitteilte, waren rund 30 Männer und Frauen zu dem Protest gekommen. Nach Intervention der Polizei löste sich die Gruppe zwar wieder auf, doch kam es danach zu einem Zwischenfall.

Beleidigt und im Gesicht verletzt

Die Versammlungsteilnehmer verließen den Südtirolerplatz in Kleingruppen in Richtung Herrengasse, wo sie auf etwa 30 weitere Personen trafen, die sich mit ihnen solidarisierten. Ein jugendlicher Palästinenser habe dort einen Polizisten verbal beleidigt, sei nach einer Wegweisung wieder zurückgekommen und habe den Beamten leicht im Gesicht verletzt. "Daraufhin wurde er wegen Verdacht des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen. Die Ermittlungen zum Sachverhalt laufen", so die Polizei.

© APA/ERWIN SCHERIAU

Kaum Teilnehmer vor Kunsthaus

Gegen 16.00 Uhr war das Aufgebot an Polizei, Medienleuten und Passanten am Südtirolerplatz vor dem Grazer Kunsthaus deutlich größer als die Zahl der Versammlungsteilnehmer gewesen. Sie riefen mehrmals "Free, free Palestine" sowie "From the river to the sea, Palestine must be free" und schwenkten Fahnen.

© APA/ERWIN SCHERIAU

Manche der Versammlungsteilnehmer trugen ein Palästinensertuch oder T-Shirts mit Palästina-Aufdrucken. Eine ältere Frau meinte zu Journalisten, dass sie schon drei Mal für drei Monate in Palästina gewesen sei und wisse, was Unterdrückung sei. Sie wolle daher Solidarität zeigen.