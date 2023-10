In Pakistan gingen Zehntausende auf die Straße. Sie protestierten nicht um das Massaker der Hamas mit mehr als 1.300 Toten zu verurteilen, sondern um ihre Solidarität mit Palästinensern zu zeigen.

In einem Social-Media-Video äußert ein Mann seinen Hass gegen den angegriffenen Staat Israel indem er eine Fahne des Landes zerbeißt, an den Stücken kaut.

Eine Frau fragt: "Wenn sie das schon mit einer Flagge machen, was würden sie mit einem Juden machen?"

