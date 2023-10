"Nie wieder" gilt auch für Hass-Demos

Das sagt ÖSTERREICH – ein Kommentar von Chefredakteur Niki Fellner.

Heute Samstag ziehen die Israel-Hasser wieder durch Wien. Von einem Verbot dieser Anti-Israel-Demo war – bis Freitag Abend – weit und breit nichts zu hören. Und das, obwohl die Eskalation vorprogrammiert ist: Der Terror-Krieg der Hamas wird von den Veranstaltern als „kräftige Operation“ verharmlost. Schon jetzt ist absehbar, dass Hunderte wieder dieselben grauslichen Parolen gegen Israel und Juden skandieren werden wie am Mittwochabend.

Unsere Politiker haben in den letzten Tagen immer wieder betont, wie wichtig gerade jetzt das „Nie wieder“ ist. Wenn sie diese Worte ernst meinen, dann muss das insbesondere für die Hass-Demos auf unseren Straßen gelten.

Es darf nicht sein, dass in unseren Städten offen gegen Israel und Juden gehetzt wird, während die Polizei daneben steht und dabei zusieht.

Österreich hat aufgrund seiner Geschichte eine besondere Verantwortung und muss in diesem Terror-Krieg ohne Wenn und Aber an der Seite Israels stehen. Vor Ort werden wir die Israelis kaum unterstützen können.

Aber zumindest auf unseren Straßen müssen wir dafür sorgen, dass die Hamas und ihre Sympathisanten keinen Millimeter Platz bekommen. Das ist das Mindeste, was wir in diesem grausamen Krieg tun können.