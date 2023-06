Freund der Mutter erstochen: Rettung sah Sohn (24) flüchten

Beim Besuch bei seiner Mutter stach ein 24-Jähriger den „Stiefvater“ tot.

Steiermark. Warum der junge Steirer Karl K. in einer Wohnhausanlage auf der Erzstraße in einer Unterkunft im 4. Stock auf Freund der Mutter mit einem Messer losging, ist noch unklar. Fest steht nur, dass die Frau (49) in Panik beim Notruf anrief und dass der Sohn sie noch davon abhalten wollte und ihr einen Schlag ins Gesicht verpasste – Gabriele K. wurde dabei leicht verletzt.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, versuchte der junge Messerstecher gerade zu flüchten, wobei er aber der zufahrenden Rettung auffiel. Er hatte die mutmaßliche Tatwaffe bei sich und Verletzungen an Händen und im Gesicht – wohl vom Kampf mit dem „Stiefvater“, der letzten Infos bei einem Streit zwischen Mutter und Sohn schlichten wollte.

Ausgenüchert. Was noch auffiel: Der Tatverdächtige hatte Blut an der Kleidung und stammelte aufgrund einer augenscheinlichen starken Alkoholisierung nur vor sich hin. Am Donnerstag konnte der junge Mann zunächst nicht befragt werden. Den Beamten blieb vorerst nichts anderes übrig, als abzuwarten, bis der 24-Jährige wieder nüchtern war.