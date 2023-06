Ein Tatverdächtiger konnte bereits festgenommen werden.

Steiermark. In einer Wohnung in Zeltweg (Bezirk Murtal) wurde ein toter Mann vorgefunden. Das Landeskriminalamt Steiermark führt seit gestern Abend Ermittlungen zum Verdacht eines Gewaltverbrechens. Ein Tatverdächtiger konnte bereits festgenommen werden, wie die Landespolizeidirektion Steiermark in einer Aussendung berichtet.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um eine Person aus dem nahen Umkreis der Familie des Opfers.

Die Staatsanwaltschaft Leoben hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese werden aktuell vom Landeskriminalamt Steiermark, Ermittlungsbereich Leib/Leben geführt.