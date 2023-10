Der Lenker war bei seinem Auffinden noch immer stark betrunken, dies erschwerte die Ermittlungen.

Der furchtbare Unfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag auf der Glattjoch Straße . Ein 23-jähriger Fußgänger aus dem Murtal kam dabei ums Leben. Die Polizeiinspektion Scheifling konnte mittlerweile einen verdächtigen Fahrzeuglenker (25) ausforschen.



Der Murtaler (23) besuchte eine Veranstaltung im Bezirk Murau. Gegen 2.45 Uhr ging er auf der B75 (Straßenkilometer 2,5) zu Fuß in Richtung Oberwölz. Dabei dürfte er ersten Ermittlungsergebnissen zufolge, von einem PKW erfasst. Vorerst war die Identität des Lenkers unklar. Sämtliche Rettungskräfte (Rettung, Notarzt, Feuerwehr) konnten dem jungen Mann nicht mehr helfen. Er verstarb an der Unfallstelle.

Alkofahrer ausgeforscht

Mehrere Polizeistreifen fahndeten die gesamte Nacht nach dem fahrerflüchtigen Unfallbeteiligten. In den frühen Morgenstunden konnte schließlich ein 25-Jähriger Murauer ausgeforscht werden. Spuren an seinem Fahrzeug deuten auf eine Unfallbeteiligung hin. Aufgrund der schweren Alkoholisierung des Verdächtigen, sind die weiteren Ermittlungen der Polizeiinspektion Scheifling derzeit erschwert. Die Angehörigen werden von einem Kriseninterventionsteam betreut.