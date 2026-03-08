Goldregen für Nordische Wintersport-Hoffnungen

Maximilian Ferner, Schüler der SMS-Murau und Mitglied des WSV Murau, krönt sich bei den Österreichischen Meisterschaften in Villach zum 4-fachen österreichischen Meister.

Sensation in Villach: Maximilian Ferner, der momentan seine Ausbildung in der Skimittelschule Murau zum Nordischen Kombinierer absolviert und Mitglied beim WSV Murau ist, gelang bei den Österreichischen Meisterschaften in Villach ein schon fast unglaubliches Kunststück.

Er wurde österreichischer Meister in der Nordischen Kombination sowie auch bei den Skispringen. Und das in den Einzelbewerben als auch im Team. Somit holte Ferner gleich vier von vier möglichen Goldmedaillen und kürte sich somit zum 4-fachen österreichischen Meister. Der Junge Steirer möchte nach seiner Ausbildung in der Skimittelschule Murau in das Nordische Ausbildungszentrum Saalfelden gehen, um dort weiter an seiner Sportkarriere zu arbeiten. Sein Talent hat er jedenfalls mit diesen Erfolgen bewiesen.

Auch Diethart Arno sichert sich Gold-Medaille

Auch Diethart Arno, der ebenfalls dem WSV Murau angehört, holte Gold in der Juniorenklasse bei den Skispringen und Silber im Team. Der junge Murauer absolviert momentan seine Ausbildung zum Skispringer im Nordischen Ausbildungszentrum Eisenerz.