Grazer bedrohte Vater wegen defekter Kaffeemaschine mit Schrotflinte

Der 27-Jährige wurde festgenommen.

Wegen einer defekten Kaffeemaschine dürfte am Mittwoch ein heftiger Streit zwischen einem 27-jährigen Grazer und seinem Vater entbrannt sein. Der Sohn nahm daraufhin eine Schrotflinte und bedrohte damit den 70-Jährigen in der gemeinsamen Wohnung, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark. Der Verdächtige wurde kurz darauf festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht. Gegen ihn wurde ein Waffenverbot ausgesprochen.