In neuer "Küche Graz" können täglich 15.000 Mahlzeiten gekocht werden

Küche, Lagerflächen, Dachgarten, Wärmepumpe, PV-Anlage und vieles mehr: Der Neubau orientiert sich nicht nur an hohen hygienischen Standards moderner Großküchen, sondern auch an Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz.

Graz. 9.000 Mahlzeiten werden derzeit in der Küche Graz unter Leitung von Franz Gerngroß täglich frisch zubereitet und an 160 verschiedene Kinderbetreuungs- und Sozialeinrichtungen geliefert. Ein Neubau der Küche Graz wurde notwendig, weil der seit dem Jahr 1900 in der Körösistraße bestehende Standort, ursprünglich zur Versorgung „armer Schulkinder“ gedacht, seine Kapazitätsgrenze endgültig erreicht hat.

Nach umfassender Prüfung wurde im Auftrag von Bürgermeisterin und Sozialstadträtin Elke Kahr (KPÖ) der Neubau der Küche Graz in der Herrgottwiesgasse beauftragt. Das Siegerprojekt des Architekturwettbewerbs wurde im Februar 2024 der Öffentlichkeit vorgestellt. Unter den 25 eingereichten Beiträgen konnte sich das junge Grazer Architekturbüro Superfuture Architecture ZT GmbH als Sieger durchsetzen. Am Freitag erfolgte nun der Spartenstich.

„Mit der Neuerrichtung der Küche Graz können künftig täglich 15.000 Portionen zubereitet werden. Das ist ein wichtiger sozialer Beitrag zur Versorgungssicherheit in Graz. Für die Beschäftigten, die jetzt unter extrem beengten Verhältnissen frische Mahlzeiten für Kinder und Jugendliche zubereiten, bedeutet das eine große Verbesserung, die längst überfällig ist", erklärt die Bürgermeisterin.