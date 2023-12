Jugendliche beraubten 13-Jährige in Einkaufszentrum

Ein Angreifer schlug ein Opfer ins Gesicht. Die Täter konnten mit 5 Euro und einer Jacke vorerst fliehen.

Zu einem heftigen Vorfall kam es am Mittwochnachmittag bei der SCS Seiersberg, Bezirk Graz-Umgebung. Drei Jugendliche (13 bis 16 Jahre), alle aus Graz, forderten im Bereich des Parkplatzes des Einkaufszentrums von anderen jungen Burschen Geld. Ein 13-Jähriger händigte den Angreifern deshalb fünf Euro in der Hoffnung aus, in Ruhe gelassen zu werden.

Daraufhin konzentrierten sich die drei Jugendlichen, ein Slowake, ein Russe und ein Österreicher, auf einen anderen 13-Jährigen aus der Gruppe und forderten dessen Jacke.

Einer der Täter bedrohte das Opfer massiv und schlug ihm ins Gesicht, woraufhin der 13-Jährige ihm die Jacke aushändigte.

Polizei konnte Täter ausfindig machen

Die drei Angreifer flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Auf Grund der Fahndungsmaßnahmen der Polizei unter Beteiligung von mehreren Streifen und der guten Täterbeschreibung der Opfer, konnten die Jugendlichen von einer Zivilstreife aufgegriffen werden.



Das Bargeld und die geraubte Jacke konnten sichergestellt und den Opfern wieder ausgehändigt werden. Die Täter waren teilweise geständig und werden angezeigt.