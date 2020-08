Juwelier-Raub: Eingangstür mit Auto gerammt

Aus dem Geschäft stahlen sie Goldschmuck von derzeit unbekanntem Wert.

Leibnitz. Unbekannte Täter brachen Freitagfrüh, 28. August 2020, in ein Juweliergeschäft ein und stahlen Goldschmuck. Es entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Laut einem Zeugen stahlen in der Nacht zum Donnerstag, 27. August 2020, vermutlich drei unbekannte Täter, südländischer Herkunft, von einem Autohändler in Graz, Kärntnerstraße, einen zum Verkauf angebotenen Pkw. In unmittelbarer Nähe entwendeten sie dann ein slowenisches Kennzeichenpaar.

Mit dem gestohlenen Pkw fuhren sie Freitagfrüh, 28. August 2020, gegen 03:00 Uhr, in die Eingangstüre eines Juweliergeschäftes in Leibnitz. Aus dem Geschäft stahlen sie Goldschmuck von derzeit unbekanntem Wert.

Aufgrund des Aufpralles war der Pkw fahruntauglich und blieb am Tatort zurück. Die unbekannten Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Sachdienliche Hinweise sind an das Landeskriminalamt Steiermark, Journaldienst, unter der Tel. Nr.: 059 133/603333, erbeten.