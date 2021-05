Massenschlägerei in Graz: Mehrere Verletzte

Die Polizei löste die Schlägerei auf: Ein Verdächtiger identifiziert – Drei Täter flüchtig.

Graz. Die Polizei hat am Sonntagabend im Grazer Stadtpark eine Rauferei mit 50 bis 60 beteiligten Personen aufgelöst. Mehrere Streifen rückten an, nachdem der Streit gegen 20.30 Uhr eskaliert war. Die Gewalt dürfte von einer relativ kleinen Gruppe von vier jungen Männern ausgegangen sein, so die Polizei auf Nachfrage. Eine Person wurde schwer verletzt, drei weitere leicht. Bei den vier Verletzten handelt es sich um zwei 17-jährige Mädchen und zwei Männer im Alter 22 und 25 Jahren.

Ein Verdächtiger identifiziert

Einer der Verdächtigen, ein 16-jähriger Grazer, wurde identifiziert. Nach drei Tätern sucht die Polizei noch. Worum es bei dem Streit ging, war zunächst unklar. Während der Amtshandlung wurde eine Polizistin mit einer Flasche beworfen. Sie wurde nicht verletzt.