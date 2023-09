Mehr als 100.000 feiern wieder beim Aufsteirern in Graz

Spaß und Beisammensein standen am Samstag und Sonntag an erster Stelle in Graz: Das Aufsteirern lud wieder zum Feiern in Tracht.

Graz. Alle Wege führten am Wochenende wieder nach Graz zum Aufsteirern. Beim Bieranstich durch Landeshauptmann Christopher Drexler war der Hauptplatz bereits gut gefüllt, die Stimmung aufgrund des Sommerwetters ausgelassen. Nur neun Schläge brauchte Drexler, um den Zapfhahn, den Bürgermeisterin Elke Kahr für ihn festhielt, um das Fass zu öffnen, damit das Bier fließen konnte. "Das Aufsteirern zeigt wie kaum eine andere Veranstaltung die Freude am Brauchtum, an der Tradition und die Begeisterung, Dirndl und Lederhose auszuführen. Wir alle setzen damit ein Zeichen, wie stark und stolz unsere Steiermark ist", sagt der Landeschef, der auch in Lederhose feierte. Elke Kahr kam in der Trachtenbluse. Wie sie verriet, ist ihr das 20 Jahre alte Dirndl zu klein geworden. © Apa × Seit dem Vorjahr wird das Aufsteirern im September gefeiert. Gelebt wurden Tradition und Kultur, mehr als 900 Musiker sorgten wieder für die musikalische Unterhaltung und Partystimmung, es gab aber auch Workshops für Jodeln; Alm-,Jäger- und Scherzlieder wurden angestimmt und somit jeder zum Steirer. Bereits am Samstag, dem "Aufwärmtag" feierten 50.000 Besucher das Brauchtumsfest in der steirischen Landeshauptstadt. Im Vorjahr wurden am Sonntag 120.000 Besucher gezählt, ähnlich hoch dürfte auch heuer der Besucherandrang gewesen sein. Lesen Sie auch 'Deutsche Kennedys': Daran zerbrach die Guttenberg-Liebe Sie waren einst DAS fesche Glamour-Paar Deutschlands: Karl-Theodor zu Guttenberg und seine Stephanie.

