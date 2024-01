MS Murau bietet einzigartige Bildungschancen

Während des regulären Unterrichts können Schülerinnen und Schüler online an Kursen teilnehmen oder an Projekten arbeiten.

Murau. Die Mittelschule Murau geht einen innovativen Schritt in der Bildungsförderung ihrer Schülerinnen und Schüler. Seit dem heurigen Schuljahr nimmt die Schule am Digitalen Drehtür-Campus teil, einem Pilotprojekt, das 2020 vom Landesinstitut für Schule in Bremen ins Leben gerufen wurde. In einer erfolgreichen Kooperation zwischen dem Österreichischen Zentrum für Begabtenförderung und Begabungsforschung (ÖZBF) an der Pädagogischen Hochschule Salzburg und der Bildungsdirektion Steiermark werden nun auch an dieser Schule herausragende Bildungsangebote ermöglicht.

Online-Kurse. Durch die digitalen Formate können die Schülerinnen und Schüler während des regulären Schulunterrichts an Kursen teilnehmen oder an Projekten arbeiten, um ihre individuellen Lernziele zu unterstützen. Die Plattform ermöglicht Online-Live-Kurse zu verschiedenen Themen sowie Selbstlernkurse in verschiedenen Wissensgebieten. Der Begriff "Drehtür" illustriert den nahtlosen Übergang der Schülerinnen und Schüler zwischen Unterricht, Kursen und Projekten. Die Teilnahme- am Digitalen Drehtür-Campus eröffnet den Schülerinnen und Schülern der Mittelschule Murau eine innovative Möglichkeit, ihre Begabungen zu entfalten und individuelle Lernpfade zu beschreiten, was ihre schulische Erfahrung vertieft und ihre persönliche Entwicklung stärkt.